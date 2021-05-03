live
Новости » События Читати новину українською

В Винницкой области между двумя компаниями возникла драка из-за авто, пострадали 6 человек

Фото из открытых источников

Среди них двое полицейских, приехавших по вызову

В Винницкой области между двумя компаниями возникла драка из-за припаркованного на дороге авто. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел накануне в поселке Песчанка.

"На улице Ранковой произошла драка между местными жителями. Во время задержания правонарушителей телесные повреждения получили два сотрудника полиции. Конфликт возник между двумя компаниями из-за припаркованного на дороге автомобиля. Во время драки четверо ее участников получили телесные повреждения. Трех правонарушителей, среди которых одна женщина, задержали в процессуальном порядке. Следствием начаты уголовные производства", - говорится в сообщении.

Как уточнил начальник Отделения полиции №1 Тульчинского районного отдела полиции Олег Бурдейный, во время выезда на место происшествия полицейские пресекли нарушение общественного порядка и задержали трех его участников. Предварительно установлено, что 35-ти и 41-летний местные жители спровоцировали драку и нанесли телесные повреждения 32-летнему мужчине. Пострадавший доставлен в Крыжопольскую окружную больницу. Впоследствии за медицинской помощью обратились еще трое участников происшествия.

"Во время задержания правонарушителей телесные повреждения получили два сотрудника полиции. Полицией установлены все участники хулиганских действий", - добавил он.

Новости по теме: Во Львове произошла драка со стрельбой: Есть пострадавший

Следствие в рамках расследования трех уголовных производств, открытых по ч. 2 ст. 296 (хулиганство), ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа), ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет все обстоятельства и причины конфликта.

Напомним, ранее во Львове мужчина устроил драку в парке, а затем набросился на полицейских, приехавших на вызов. Оба патрульных обратились за медпомощью.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В России назвали невозможным желание Зеленского переписать Минские соглашения Россия предлагает советникам "нормандского формата" встретиться на Донбассе Президент назвал три условия для достижения мира на Донбассе Авианосец "Федор Эйзенхауэр"

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |