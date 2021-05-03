В Винницкой области между двумя компаниями возникла драка из-за авто, пострадали 6 человек

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Среди них двое полицейских, приехавших по вызову

В Винницкой области между двумя компаниями возникла драка из-за припаркованного на дороге авто. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел накануне в поселке Песчанка.

"На улице Ранковой произошла драка между местными жителями. Во время задержания правонарушителей телесные повреждения получили два сотрудника полиции. Конфликт возник между двумя компаниями из-за припаркованного на дороге автомобиля. Во время драки четверо ее участников получили телесные повреждения. Трех правонарушителей, среди которых одна женщина, задержали в процессуальном порядке. Следствием начаты уголовные производства", - говорится в сообщении.

Как уточнил начальник Отделения полиции №1 Тульчинского районного отдела полиции Олег Бурдейный, во время выезда на место происшествия полицейские пресекли нарушение общественного порядка и задержали трех его участников. Предварительно установлено, что 35-ти и 41-летний местные жители спровоцировали драку и нанесли телесные повреждения 32-летнему мужчине. Пострадавший доставлен в Крыжопольскую окружную больницу. Впоследствии за медицинской помощью обратились еще трое участников происшествия.

"Во время задержания правонарушителей телесные повреждения получили два сотрудника полиции. Полицией установлены все участники хулиганских действий", - добавил он.

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Следствие в рамках расследования трех уголовных производств, открытых по ч. 2 ст. 296 (хулиганство), ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа), ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет все обстоятельства и причины конфликта.

Напомним, ранее во Львове мужчина устроил драку в парке, а затем набросился на полицейских, приехавших на вызов. Оба патрульных обратились за медпомощью.