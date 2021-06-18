В Винницкой области ежемесячно закапывали почти 500 т токсинов вблизи населенных пунктов

Специалисты Государственной экологической инспекции Украины, зафиксировали объемы загрязнения территорий, а также другие грубые нарушения действующего законодательства

В Винницкой области разоблачили руководство одного из местных предприятий на незаконном захоронении опасных промышленных отходов. Об этом информирует пресс-служба СБУ.

Сообщается, что каждый месяц дельцы несанкционированно "закапывали" почти 500 тонн токсинов на открытой местности, неподалеку от населенных пунктов.

По предварительным данным следствия, представители украинского предприятия заключили договор с одной из российских компаний по очистке технического глицерина и вывоз готовой продукции в России.

Предполагалось, что вредные вещества, образующиеся в процессе технологической обработки сырья, должны утилизироваться.

Впрочем недобросовестное руководство с целью получения сверхприбыли, скрыто вывозили их на арендованный у государства участок за пределами облцентра.

Причем действовали они в течение нескольких лет, постоянно наращивая объемы создания опасных отходов, что могло повлечь экологическую катастрофу.

По результатам лабораторных исследований, в пробах из мест захоронения отходов обнаружены химические элементы, которые загрязняют подземные воды и почвы.

Кроме того, специалисты Государственной экологической инспекции Украины, зафиксировали объемы загрязнения территорий, а также другие грубые нарушения действующего законодательства.

Сейчас решается вопрос о приостановлении в судебном порядке деятельности предприятия.

Подчеркивается, что в рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к правонарушению.

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Напомним, ранее в селе в Житомирской области нашли свалку "ковидных" отходов из Львова. Она состояла из использованных медицинских масок, ваты, шприцов, ампул и перчаток. Среди мусора отыскали и платежки за коммунальные услуги.