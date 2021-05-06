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В Виннице возник масштабный пожар: Горит офисный центр

ГСЧС

Огонь быстро распространился на соседние здания

В Виннице произошло масштабное возгорание офисного центра. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

"6 мая в 12:34 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в официальных помещениях на ул. Бевза, 34 в областном центре", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, из-за большой площади пожара и сильного ветра огонь быстро распространялся на кровлю сооружения на складские помещения. 

При этом добавляется, что спасателям удалось предотвратить распространение огня на расположенное под одной крышей помещение "Укргазбанка" и кафе.

Таким образом, для борьбы с огнем было привлечено 60 человек личного состава и 13 единиц спецтехники.

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Напомним, в столице загорелся приют для животных. На момент возгорания в нем был 31 пес, однако, к счастью, ни один не пострадал. 

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