В Виннице учительнице предъявили обвинение в развращении школьника

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Педагогу грозит до пяти лет лишения свободы

В Виннице учительнице общеобразовательной школы предъявили обвинения в развращении школьника. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Как отмечается, в полиции взялись за расследование происшествия - если вину педагога докажут, ей светит до пяти лет лишения свободы.

"Учительница одной из местных школ совершала развратные действия в отношении ученика неоднократно. Это происходило в 2018-2019 годах", - сообщили правоохранительные органы.

Пока не указывалось сколько лет ребенку, но судя по формулировке "малолетний ребенок", ему до 14 лет.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 156 Уголовного Кодекса Украины (развращение несовершеннолетних)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, прокуроры Приморской окружной прокуратуры города Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины по фактам развращения и изнасилования несовершеннолетних и малолетних девушек, а также изготовление продукции порнографического характера с их участием.

В течение 2016-2021 годов обвиняемый, используя псевдоним и фотографию своего сына в социальной сети "ВКонтакте" и мессенджерах Telegram, Viber, WhatsApp, общался с малолетними и несовершеннолетними девушками.