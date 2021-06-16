В Виннице произошло ДТП с участием пяти авто, мопеда и троллейбуса, есть пострадавшие

Виновнику грозит до 3-х лет ограничения свободы

В Виннице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, мопеда и троллейбуса, в результате чего пострадали двое подростков и женщина. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Винницкой области.

Согласно сообщению, инцидент случился во вторник, 15 июня, около 18:15 часов на улице Ватутина. Женщина-водитель BMW допустила столкновение с мопедом Honda под управлением 17-летнего винничанина, который двигался в попутном направлении, и в дальнейшем столкнулась с иномаркой Chevrolet.

От удара водитель двухколесного транспортного средства, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилями FordFocus и Volkswagen. После столкновения с иномаркой BMW водитель Chevrolet выехала на встречную полосу, где столкнулась с иномаркой Renaul и троллейбусом, под управлением 61-летнего винничанина.

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Как отмечается, в результате ДТП 17-летний водитель и 16-летняя девушка-пассажир двухколесного транспортного средства госпитализированы в больницу. Также травмы получила 29-летняя водитель Chevrolet, ее госпитализировали в нейрохирургическое отделение городской больницы.

По факту начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Статья предусматривает до 3-х лет ограничение свободы с лишением права управлять транспортными средствами.

Напомним, недавно в Николаеве задержали водителя, который совершил 18 дорожно-транспортных происшествий на территории города и пытался убежать от правоохранителей.