В Виннице мужчина напал на прохожих: Два человека получили ножевые ранения

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Его сразу задержала полиция

В Виннице неадекватный мужчина, находясь в состоянии опьянения, устроил резню на улице. Об этом сообщает Общественное.

Как отмечается, происшествие произошло 16 мая на улице А. Первозванного. Правоохранителей вызвали очевидцы. Нарушителя задержали сразу.

По предварительным данным, мужчина (1998 г. р.) нанес непроникающие раны лица и руки двум винничанам, которые шли по улице. Им оказали медицинскую помощь. По словам пресс-секретаря Нацполиции, нарушитель вел себя неадекватно. Сейчас же выясняют: был он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Обстоятельства этого происшествия изучают следователи. Мужчине грозит наказание за хулиганство с применением холодного оружия.

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