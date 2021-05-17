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В Виннице мужчина напал на прохожих: Два человека получили ножевые ранения

Фото из открытых источников

Его сразу задержала полиция

В Виннице неадекватный мужчина, находясь в состоянии опьянения, устроил резню на улице. Об этом сообщает Общественное.

Как отмечается, происшествие произошло 16 мая на улице А. Первозванного. Правоохранителей вызвали очевидцы. Нарушителя задержали сразу.

По предварительным данным, мужчина (1998 г. р.) нанес непроникающие раны лица и руки двум винничанам, которые шли по улице. Им оказали медицинскую помощь. По словам пресс-секретаря Нацполиции, нарушитель вел себя неадекватно. Сейчас же выясняют: был он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Обстоятельства этого происшествия изучают следователи. Мужчине грозит наказание за хулиганство с применением холодного оружия.

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Ранее сообщалось, что в городе Красноград на территории автостанции вооруженный ножом мужчина напал на четырех человек в возрасте от 26 до 44 лет.

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