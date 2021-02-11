В Виннице мужчина угрожал взорвать магазин сладостей

Правоохранителям пришлось применить операцию "Гром"

Утром в четверг, 11 февраля, на одной из центральных улиц Винницы мужчина угрожал взорвать магазин сладостей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Винницкой области.

Согласно сообщению, около 11:00 к правоохранителям поступила информация от работников магазина сладостей на улице Николая Оводова, что возле их заведения находится подозрительный мужчина с сумкой и намерен взорвать взрывчатку.

Как отмечается, на месте происшествия полицейские провели эвакуацию посетителей и работников магазина и лиц, которые находились рядом с заведением, а также ограничили движение для пешеходов вблизи возможно опасного места.

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Впоследствии полиция задержала злоумышленника, им оказался 31-летний винничанин. Сейчас он доставлен в территориальное отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

Взрывотехники осмотрели вещи задержанного, помещение магазина и прилегающую к нему территорию. Опасных предметов не было обнаружено.

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Напомним, недавно во Львове дворник во время уборки одной из улиц обнаружил боевую гранату времен Первой мировой войны.