В Венгрии вышел из строя один вагон поезда Киев-Вена

Девять пассажиров, которые ехали в нем, были пересажены в местный поезд и без задержки продолжили путешествие

Один из вагонов поезда Киев-Вена 8 июня был отцеплен на станции Ньиредьхаза (Венгрия) по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

Отмечается, что девять пассажиров, которые ехали в нем, были пересажены в местный поезд и без задержки продолжили путешествие.

Представители венгерской стороны выполняют регламентные работы и уже разрешили дальнейшее движение вагона. Он будет возвращен в состав поезда на обратном пути следования. Поэтому пассажиров, которые возвращаются из Австрии и Венгрии (8 человек), местным поездом доставят до станции пересадки, после чего они продолжат движение в Украину.

Технические причины выясняются. Изменений в график международного сообщения Киев-Будапешт-Вена пока не планируется, следующий рейс будет отправляться из Киева по расписанию.

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Ранее сообщалось, что с июня "Укрзализныця" планирует возобновить международные пассажирские перевозки, сначала сообщение планируют запустить с Австрией и Венгрией.