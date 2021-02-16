В Венгрии пьяный украинец разбил центр города за рулем грузовика. Фото

Он трижды нарушил ПДД и убегал от полицейских

В Венгрии водитель грузовика украинского происхождения разбил город, управляя транспортом навеселе. Об этом сообщает Mukachevo.net.

Как отмечается, инцидент произошел 13 февраля в западной части страны возле австрийской границы. 32-летний украинец за рулем 24-тонного грузовика направлялся в город Сомбатхей. Однако, на пути в селе Чепреги проехал через мост с ограничением веса 16 тонн. Далее водитель погнул указатель и врезался в бетонный столб, в результате чего сооружение упало.

Mukachevo.net

Однако, правонарушителя местные полицейские задержали не сразу.

"Полиции пришлось применять спецсредства, чтобы остановить водителя грузовика. Преследовали его три полицейские машины, а одна остановилась сразу перед нами. Только после этого водитель прекратил движение", - отметил очевидец.

Mukachevo.net

Mukachevo.net

Как оказалось, украинец сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его лишили водительского удостоверения, а также будут привлекать к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Польше произошла стычка между грузинами и украинцами. Они устроили драку ножами.