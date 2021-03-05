В Венгрии приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca: Названа причина

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Людям начали приходить фейковые сообщения и приглашения

В Венгрии временно приостановили вакцинацию населения от COVID-19 препаратом компании AstraZeneca. Об этом сообщает Hungary today.

Как отмечается, вакцина от компании AstraZeneca в стране нацелена на людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеванием. Система вакцинации работает таким образом, что люди, которые в ближайшее время, согласно очереди, будут вакцинироваться, получают соответствующее SMS. Однако, в последнее время система дала сбой.

При этом добавляется, что некоторых венгров вызвали на повторную вакцинацию. А других вообще отправили за сотни километров от дома для прививки.

По словам премьер-министра страны Виктора Орбана, пока программа временно не работает. Это сделали для того, чтобы выяснить проблему. Также создан оперативный орган, который будет заниматься устранением неполадок.

Следовательно, государственный секретарь, возглавлявший рабочую группу по вакцинации, Иштван Дьердь сообщил, что сбои произошли из-за проблем синхронизации публичной базы данных. Он пообещал, что все граждане Венгрии, получившие фейковое сообщение, вскоре получат еще одно SMS, но с извинением.

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Ранее сообщалось, что премьер-министру Венгрии Виктору Орбану сделали прививку от коронавируса COVID-19 вакциной от китайской компании Sinopharm. Пока неизвестно, вакцинировался ли он препаратом, который одобрили в ЕС.