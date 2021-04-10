В Украину пытались попасть 35 белорусов с фейковыми COVID-справками

Государственная пограничная служба Украины

Их не пустили на территорию страны

Пассажиры автобуса, следовавшего из Беларуси, пытались попасть на территорию Украины по поддельным COVID-справками. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"В пункте пропуска "Дольск" пограничники Луцкого отряда обнаружили 35 фейковых справок о прохождении ПЦР-тестирование на COVID-19", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сначала у пограничников возникли сомнения относительно действительности документов, а затем в ходе тщательно проверки было установлено, что бланки существенно отличаются от оригинала, а также на них отсутствуют обязательные реквизиты.

При этом добавляется, что у двух белорусов обнаружили справки с одинаковыми номерами.

Следовательно, гражданам Беларуси ха установленным порядком было отказано в пропуске на территорию Украины. По данному факту проинформированы сотрудники Нацполиции и направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 358 УКУ.

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Ранее сообщалось, что в Кривом Роге правоохранители задержали женщину, которая подделывала COVID-справки для дальнейшего пересечения границы. Документ с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус она продавала по тысяче гривен.