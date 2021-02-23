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В Украину прибыла первая партия вакцины от коронавирус

Украина ждет незначительного количества доз индийской вакцины, чтобы хотя бы начать вакцинацию Фото из открытых источников

В "Борисполе" приземлился самолет с первыми 500 тысячами доз вакцины Covishield

В Украину прибыла первая партия вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) производителя Serum Institute India. Об этом сообщает Суспільне.

Как отмечается, 500 тысяч доз для украинцев были доставлены в международный аэропорт "Борисполь" в Киеве. Рейс выполнил самолет Турецких авиалиний.

При этом добавляется, что борт с индийской вакциной для Украины вылетел из города Мумбаи 22 февраля и добрался до места назначения с остановкой в турецком Стамбуле.

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Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает вакцину CoviShield одной из лучших вакцин на рынке. Однако, она является версией британской AstraZeneca для бедных стран и именно ее планируют использовать в Украине.

При этом следует отметить, что Украина является единственной европейской страной, которая закупила вакцину CoviShield в Индии. При этом Бутан, Бангладеш, Мальдивы, Сейшельские острова, Мьянма и Непал получили этот препарат бесплатно.

Средняя эффективность CoviShield составляет 70%.

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