В Украину идет атмосферный фронт с грозами: Объявлено штормовое предупреждение
Непогода обойдет лишь южные и восточные регионы
В Украину идет атмосферный фронт с дождями и грозами и уже 6 августа, почти на всей территории страны объявлено штормовое предупреждение. Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.
"6 августа в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с; ночью 6 августа в западных и Житомирской областях, днем в Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях значительные дожди (І уровень опасности, желтый)", - отмечается в сообщении.
Напомним, что сегодня в восточных, Сумской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Как сообщалось, накануне синоптик Наталья Диденко анонсировала приближение к Украине холодного атмосферного фронта, который принесет с собой осадки и похолодание.