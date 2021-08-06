В Украину идет атмосферный фронт с грозами: Объявлено штормовое предупреждение

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Непогода обойдет лишь южные и восточные регионы

В Украину идет атмосферный фронт с дождями и грозами и уже 6 августа, почти на всей территории страны объявлено штормовое предупреждение. Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

"6 августа в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с; ночью 6 августа в западных и Житомирской областях, днем в Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях значительные дожди (І уровень опасности, желтый)", - отмечается в сообщении.

Напомним, что сегодня в восточных, Сумской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Как сообщалось, накануне синоптик Наталья Диденко анонсировала приближение к Украине холодного атмосферного фронта, который принесет с собой осадки и похолодание.