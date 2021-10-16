В Украине задержали преступную группировку за нападения на инкассаторов и банки

СБУ разыскивала преступников в течение пяти лет

В Украине задержали преступную группировку, которая совершила ряд тяжких преступлений и почти пять лет скрывалась от правоохранителей. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как отмечается, были задержаны трое лиц, которые в 2016 году совершили серию нападений на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили в Запорожье.

По словам правоохранителей, члены группировки ранее имели отношение к добровольческому батальону "Азов".

Известно, что все это время злоумышленники скрывались от следствия и совершали тяжкие преступления имущественного характера.

Сейчас органами Нацполиции проводится расследование инцидентов завладения транспортными средствами и другим имуществом.

"Задержанные злоумышленники скрывались на базе в Донецкой области. Этот объект имеет особую систему защиты и видеонаблюдение", - сообщил пресс-центр.

В частности преступники использовали документы погибших бойцов и военнослужащих, чтобы передвигаться за пределами этой базы.

Также они постоянно имели при себе боевое огнестрельное оружие, ручные гранаты.

"Группировка состояла из 7 человек. Из которых - двое погибли от полученных ранений еще в 2016 году, когда оказали вооруженное сопротивление правоохранителям, а еще двое были задержаны ранее и находятся под мерой пресечения", - отметили правоохранители.

Сейчас в отношении задержанных избирается мера пресечения и проводятся действия, чтобы привлечь к ответственности других причастных лиц.

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