В Украине задержали гражданина Турции, который находился в международном розыске

Мужчина разыскивался правоохранительными органами Республики Турция

Управление коммуникации Нацполиции Украины

Украинские полицейские задержали гражданина Турции, который находился в международном розыске за убийство на родине. Об этом сообщает управление коммуникации Нацполиции Украины.

"Правоохранители обнаружили 53-летнего гражданина Турции, который находился на территории Украины с нарушением миграционного законодательства. В то же время полицейские установили, что иностранец находится в международном розыске. Он разыскивался у себя на родине за совершение убийства", - говорится в публикации.

Согласно законодательству Турецкой Республики, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 16 лет.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции фигуранта в страну происхождения.

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Напомним, ранее в столице спецслужбы задержали участницу международной террористической организации "Исламское государство", которая находилась в розыске по линии Интерпола.