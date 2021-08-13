В Украине задержали гражданина Турции, который находился в международном розыске
Мужчина разыскивался правоохранительными органами Республики Турция
Украинские полицейские задержали гражданина Турции, который находился в международном розыске за убийство на родине. Об этом сообщает управление коммуникации Нацполиции Украины.
"Правоохранители обнаружили 53-летнего гражданина Турции, который находился на территории Украины с нарушением миграционного законодательства. В то же время полицейские установили, что иностранец находится в международном розыске. Он разыскивался у себя на родине за совершение убийства", - говорится в публикации.
Согласно законодательству Турецкой Республики, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 16 лет.
Сейчас решается вопрос об экстрадиции фигуранта в страну происхождения.
Напомним, ранее в столице спецслужбы задержали участницу международной террористической организации "Исламское государство", которая находилась в розыске по линии Интерпола.