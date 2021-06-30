В Украине задержали граждан Турции с контрабандой наркотиков на 2,3 млрд грн

Контрабанда рекордной партии героина Фото: Офис генпрокурора

По данным следствия, четверо обвиняемых везли героин под видом партии риса, чтобы переправить в ЕС

В Украине задержали граждан Турции с рекордной контрабандой героина на сумму 2,3 млрд грн. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, четверо обвиняемых ввезли в Украину из Пакистана героин под видом партии риса, чтобы переправить в Европейский Союз.

"Во время обыска складов во Львове правоохранители выявили одну тонну героина, примерная стоимость которого по ценам черного рынка составляет около 2,3 млрд грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении граждан Турции по факту контрабанды наркотических средств в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

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Напомним, ранее в Украине разоблачили канал поставки наркотиков из Ирана. Правоохранители ликвидировали мощный канал поставки героина в страны Евросоюза и задержали семерых наркодилеров, которые везли 235 кг героина в кирпиче на сумму свыше 10 млн евро.