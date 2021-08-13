В Украине задержали двух экс-участников НВФ, причастных к обстрелам на Донбассе
Одного злоумышленника задержали в Одесской области, а второго - в Харьковской
В Одесской и Харьковской областях задержали двух бывших участников незаконных вооруженных формирований, которые причастны к обстрелам украинских позиций на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Согласно сообщению, в рядах НВФ они находились в течение 2014-2016 годов. За этот период злоумышленники принимали активное участие в вооруженном конфликте в районах Донецка, Дебальцево, Широкино и Докучаевска.
Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности подозреваемых и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.
Напомним, ранее одному из участников незаконного вооруженного формирования"ДНР" заочно сообщили о подозрении в пытках военнослужащих, взятых в плен во время боевых действий возле Иловайска в августе 2015 года.