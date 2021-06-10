В Украине впервые провели операцию с помощью виртуальной реальности
Пациенткой стала 12-летняя девочка, страдавшая симптоматической артериальной гипертензией
В Клинической больнице скорой медицинской помощи во Львове впервые в Украине провели операцию с применением методики виртуальной реальности. Об этом сообщает учреждение в своем Facebook.
Отмечается, что пациенткой стала 12-летняя девочка, которая страдала симптоматической артериальной гипертензией и имела давление в пределах 160-180 мм.рт.ст.
По словам медиков, во время обследования у нее был выявлен врожденный порок сердца - коарктация аорты. Это состояние, при котором имеется сужение просвета аорты, вследствие чего развивается повышенное давление в верхней половине тела.
"С помощью современных технологий на основе результатов обследования была проведена виртуальная реконструкция анатомии аорты и ее ветвей, что помогло медикам выбрать наиболее современную и малотравматичную тактику дальнейшего лечения! Врожденный порок сосуда был ликвидирован с помощью малоинвазивной эндоваскулярной процедуры - установления стента в просвет сосуда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сразу после оперативного вмешательства у ребенка нормализовалось артериальное давление, а также исчезла разница давления между верхними и нижними конечностями.
Сегодня же девочка чувствует себя абсолютно здоровой, а благодаря выбранной тактике может уже сейчас проявлять полную физическую активность.
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