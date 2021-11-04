В Украине впервые изъяли автомобиль за неуплаченные штрафы

Нарушителем оказался 32-летний гражданин Нигерии из Харькова

"Сказано - сделано. Первый изъятый в Харькове автомобиль в рамках новой инициативы Минюста по наведению порядка на дорогах наших городов. Этот горе-автомобилист имеет еще и 80 тысяч долга за нетрезвое вождение. 2 эпизода. Вероятно, навеселе быстрая езда ему казалась еще более интересной и безопасной. Нарушителем оказался гражданин Нигерии, возрастом 32 года”, - рассказал он.

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Напомним, ранее Министерство юстиции сообщало, что у водителей-должников, которые не платят штрафы за существенное превышение скорости на городских автодорогах, Государственная исполнительная служба будет изымать транспортные средства. Тригером к такой радикальной позиции стали резонансные ДТП в Харькове. Скорость автомобилей нарушителей превышала отметку в 180 км в час.