В Украине впервые будут судить нардепа за кнопкодавство

Владислав Поляк Фото из открытых источников

По данным СМИ, речь идет о Владиславе Поляке из группы "Довіра"

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование и направило в суд дело о неперсональном голосовании народного депутата. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В ведомстве не называют имени обвиняемого, но по данным СМИ, речь идет о Владиславе Поляке из группы "Довіра".

Как сообщается, это первый случай привлечения к ответственности по ст. 364-2 Уголовного кодекса (Совершение народным депутатом Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины голосования вместо другого народного депутата Украины).

Расследованием установлено, что народный избранник в феврале 2020 года во время рассмотрения поправок к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения неоднократно голосовал вместо коллеги.

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Напомним, в феврале офис генпрокурора впервые в Украине сообщил о подозрении народному депутату за "кнопкодавство" во время голосования. Однако для вручения уведомления парламентарий не явился.