В Украине впервые будут судить нардепа за кнопкодавство
По данным СМИ, речь идет о Владиславе Поляке из группы "Довіра"
Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование и направило в суд дело о неперсональном голосовании народного депутата. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
В ведомстве не называют имени обвиняемого, но по данным СМИ, речь идет о Владиславе Поляке из группы "Довіра".
Как сообщается, это первый случай привлечения к ответственности по ст. 364-2 Уголовного кодекса (Совершение народным депутатом Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины голосования вместо другого народного депутата Украины).
Расследованием установлено, что народный избранник в феврале 2020 года во время рассмотрения поправок к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения неоднократно голосовал вместо коллеги.
Напомним, в феврале офис генпрокурора впервые в Украине сообщил о подозрении народному депутату за "кнопкодавство" во время голосования. Однако для вручения уведомления парламентарий не явился.