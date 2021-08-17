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В Украине впервые будут судить человека за пиратство

Также его обвиняют в подделке официального документа и его использовании

В Украине впервые направлен в суд обвинительный акт по факту совершение пиратства. Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора.

"Расследованием установлено, что в июле 2020 года гражданин Украины с целью получения 500 тыс. долларов в нейтральных водах западной части Индийского океана, использовав невооруженное судно иностранной охранной компании, захватил другое морское судно под флагом Маршалловых островов", - говорится в публикации.

Также он ограбил экипаж, угрожая насилием и применением огнестрельного оружия. После получения материального вознаграждения он разблокировал работу судна и покинул его.

Известно, что злоумышленник с целью совершения этого преступления и трудоустройства в иностранную охранную компанию, подделал военный билет о якобы его принадлежности к офицерскому составу ВСУ.

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Напомним, в июле стало известно, что украинца задержали и сообщили ему о подозрении по факту пиратства. Как утверждает следствие, он захватил судно в Индийском океане и удерживал команду четыре дня.

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