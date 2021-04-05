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В Украине внезапно ухудшится погода: В ГСЧС предупреждают о сильном ветре

РБК-Украина

Также спасатели не рекомендуют идти в горы на территории Закарпатской и Ивано-Франковской областей

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте службы.

Согласно ему, непогода придет с началом новых суток.

"6 апреля ночью в западных, днем в центральных, восточных и южных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", – отмечается в сообщении.

Также добавляется, что в связи со снегопадами на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей будет значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

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Напомним, что в этом году синоптики прогнозируют аномально жаркое лето. Самой высокой температура воздуха будет в середине июля и начале августа.

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