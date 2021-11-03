В Украине уволили трех медиков за подделку COVID-сертификатов

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Еще трем правонарушителям был объявлен выговор

В Украине за подделку сертификатов о вакцинации уволили уже трех врачей, а еще трем медработникам объявлен выговор. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Мария Карчевич.

"Минздрав обратился к местной власти об отстранении руководителей учреждений здравоохранения, в отношении тех учреждений, где ведут уголовные производства (в связи с подделкой документов по вакцинации, – ред.). В это время имеем обратную связь и следующую статистику: были уволены три врача, объявлен выговор еще трем врачам, и ведется служебное расследование в шести регионах", – отметила она.

Кроме этого Карчевич добавила, что в социальных сетях и в публичном пространстве выявлено около 210 тысяч сообщений о продаже и покупке COVID-сертификатов, информация о которых направлена в правоохранительные органы.

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Как сообщалось ранее, парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал законопроект об усилении ответственности за подделку документов о вакцинации.

Так, документ предлагает освобождать от ответственности тех, кто добровольно сдаст поддельные документы и будет содействовать раскрытию преступления.

Также в Днепропетровской области разоблачили троих человек, которые приобрели поддельные COVID-сертификаты. А еще один мужчина заказал сертификат через сеть и обратился в полицию.