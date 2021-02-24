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В Украине сделали первую прививку от коронавируса

Первый привитый против COVID-19 человек в Украине Анастасия Иванцив / LB.ua

Первую прививку получил врач в Черкассах

В Украине сделали первую прививку против коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает LB.ua.

Отмечается, что препарат CoviShield вкололи врачу-реаниматологу опорной по COVID-19 Черкасской областной больницы Евгению Горенко. Перед процедурой ему измерили температуру и провели инструктаж. Мужчина рассказал, что чувствует себя нормально, но волнуется из-за историчности момента.

После этого вакцинировали старшую сестру реанимационного отделения Нонну Хачатрян, а процедуру выполняла врач мобильной бригады Людмила Доценко. Известно, что после прививки необходимо обязательное наблюдение за пациентами в течение 30 минут для избежания возможной реакции.

Всего Черкасская область первой получила партию из 16 200 доз вакцины, чего хватит на прививку 8 100 медиков.

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Напомним, вчера, 23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) производителя Serum Institute India. 500 тысяч доз для украинцев были доставлены в международный аэропорт "Борисполь" в Киеве.

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