В Украине сделали первую прививку от коронавируса

Первый привитый против COVID-19 человек в Украине Анастасия Иванцив / LB.ua

Первую прививку получил врач в Черкассах

В Украине сделали первую прививку против коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает LB.ua.

Отмечается, что препарат CoviShield вкололи врачу-реаниматологу опорной по COVID-19 Черкасской областной больницы Евгению Горенко. Перед процедурой ему измерили температуру и провели инструктаж. Мужчина рассказал, что чувствует себя нормально, но волнуется из-за историчности момента.

После этого вакцинировали старшую сестру реанимационного отделения Нонну Хачатрян, а процедуру выполняла врач мобильной бригады Людмила Доценко. Известно, что после прививки необходимо обязательное наблюдение за пациентами в течение 30 минут для избежания возможной реакции.

Всего Черкасская область первой получила партию из 16 200 доз вакцины, чего хватит на прививку 8 100 медиков.

Напомним, вчера, 23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) производителя Serum Institute India. 500 тысяч доз для украинцев были доставлены в международный аэропорт "Борисполь" в Киеве.