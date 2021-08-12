В Украине разоблачили схему незаконного импорта авиатоплива для реактивных двигателей

За все время действия схемы в страну ввезли более 8 тыс. тонн топлива

Правоохранители разоблачили схему ввоза в Украину авиационного топлива для реактивных двигателей по заниженной ставке акцизного налога, в результате чего в госбюджет не поступил 51 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, следствие установило, что ряд субъектов хозяйствования в сговоре со служебными лицами таможенной службы ввозили на территорию Украины авиационное топливо для реактивных двигателей по заниженной в 10 раз ставке акцизного налога.

Для получения скидки коммерческие структуры при содействии служебных лиц банковских учреждений подделывали и в дальнейшем использовали заведомо поддельные векселя, оплата по которым якобы гарантирована банковскими учреждениями.

Эти документы предоставляли в налоговые органы и использовали как гарантию того, что топливо используется именно для реактивных двигателей.

Как отмечается, участники схемы, чтобы подтвердить факт целевого использования авиатоплива, проводили бестоварные фиктивные операции, то есть оформлялись документы о фиктивной реализации топлива предприятиям реального сектора экономики, в том числе и государственным.

Однако на деле это топливо использовали для изготовления дизтоплива и реализации его на территории Украины.

Известно, что в течение 2019-2020 годов по такой схеме было незаконно ввезено более 8 тыс. тонн авиатоплива, в результате чего злоумышленники не уплатили в государственный бюджет более 51 млн грн обязательных платежей.

В четверг, 12 августа, полицейские провели следственные действия на территории шести областей в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

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Напомним, ранее в Николаевской области разоблачили преступную группировку, которая организовала масштабную схему кражи газа из вагонов-цистерн поездов.