В Украине разоблачили преступников, которые наживались на лесных пожарах в Луганской области

К незаконной деятельности были причастны также сотрудники полиции

В Украине разоблачили группу преступников, организовавших схему хищения лесоматериалов на более 2 млн гривен в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Согласно сообщению, злоумышленники выставляли на биржу качественные лесоматериалы по заниженным ценам, а в документах прописывалось, что этот лес будто сгорел во время прошлогодних пожаров. Таким образом можно было значительно занижать цену на сырье. Также преступники указывали меньшие объемы древесины, чем продавались на самом деле.

Известно, что организовал преступную группу предприниматель, ранее занимавший должность советника главы одного из лесхозов. Среди злоумышленников также были должностные лица ГП "Северодонецкое ЛМГ", ГП "Новоайдарское ЛМГ", экс-чиновник Луганского областного управления ЛМГ, бывший начальник Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

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В незаконной деятельности членам группы способствовали местные работники правоохранительных органов, которые за вознаграждение "закрывали глаза" на нарушения.

Как отмечается, по этой схеме 2 июля злоумышленники попытались вывезти лесоматериалы с территории госпредприятий. Во время масштабной операции спецслужащие остановили 26 грузовых автомобилей с прицепами и 3 манипулятора в разных населенных пунктах Луганской области.

Общее количество древесины в грузовиках составляло примерно 800 кубов, а по документам - лишь 308 кубов, то есть более 400 кубов лесопродукции планировали вывезти без какого-либо учета. Ориентировочная общая сумма убытков составляет более 2 млн гривен.

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Проводятся комплексные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств и сбор доказательств противоправной деятельности причастных лиц. Также направлены ходатайства в суд о наложении ареста на изъятую лесопродукцию, транспортные средства и документацию.

Предварительно действия злоумышленников квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Напомним, недавно в Киевской области поймали группу контрабандистов, которые пытались переправить в Евросоюз почти 30 посылок с уникальными изделиями, датируемыми І тысячелетием до н. э. и периодом Киевской Руси.