В Украине разоблачили лиц, осуществивших кибератаки на Корею и американские вузы

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Хакерская группировка нанесла ущерб на общую сумму около пол миллиарда долларов

В ходе международной спецоперации были разоблачена хакерская группировка, которая осуществляла распространение вируса-шифровальщика на корейские компании и американские университеты, а также повлекла убытки на общую сумму около 500 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Согласно сообщению, группа лиц, которая действует в Украине, атаковала в 2019 году вирусом-шифровальщиком Clop четыре корейские компании. В результате были заблокированы 810 внутренних серверов и персональных компьютеров работников.

Кроме того, в 2021 году группировка осуществила кибератаку и зашифровала персональные данные сотрудников и финансовые отчеты Медицинской школы Университета Стэнфорда, Университета Мэриленда и Университета Калифорнии в Соединенных Штатах Америки.

За дешифровку информации хакеры получали выкуп в криптовалюте, а в случае неуплаты, угрожали обнародовать конфиденциальные данные.

Во время обысков в Киеве и области по местам проживания шести членов группы правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, 8 автомобилей, около 58 тыс. долларов, 3 тыс. евро, свыше 1,5 млн гривен наличных, а также документацию с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас продолжаются следственные и другие процессуальные действия направлены на привлечение к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности согласно ч. 2 ст. 361 и ч. 2 ст. 209 УК Украины.

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Ранее сообщалось, что в Украине с начала года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество киберпреступлений выросло на 25%. Зафиксировали 1157 инцидентов. Рост киберпреступлений связан с пандемией коронавируса, поскольку некоторые люди потеряли работу и ищут варианты, как заработать.