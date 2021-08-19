В Украине разоблачили деятельность ботофермы, которой руководили с территории РФ

Злоумышленники призвали к нарушению территориальной целостности Украины

В Луцке разоблачили мощную ботоферму, которая финансировалась из Российской Федерации. Злоумышленники пропагандировали в Украине идеи так называемых "Малороссии" и "Новороссии". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, по заданию так называемых "кураторов" фигуранты через тысячи фейковых аккаунтов в соцсетях призывали к нарушению территориальной целостности Украины. В частности, агитировали за присоединение всего Востока Украины к "великой России".

Для сокрытия своей деятельности они использовали специальное оборудование для анонимной передачи информации - технику разместили за шестью подпольными адресами.

"Деньги за распространение контента агитаторы получали в иностранной валюте через российские платежные системы", - отметили правоохранители.

Во время обысков по адресам расположения "очага" было обнаружено GSM-шлюзы, компьютерное оборудование, банковские карты, более тысячи сим-карт операторов мобильной связи, финансовые документы и другие материалы, которые доказывали свою противоправную деятельность.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, ранее в Киеве и Запорожье обнаружили и блокировали работу так называемых российских ботоферм. Злоумышленники, используя SIM-карты украинских и зарубежных операторов мобильной связи, создавали и продавали через запрещенные в Украине платежные системы РФ анонимные виртуальные аккаунты для распространения фейковых новостей о политической ситуации в Украине.