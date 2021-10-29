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В Украине разоблачили банду, которая продавала фальшивые лекарства для онкобольных

"Товар" злоумышленники реализовывали на территории 5 стран

Правоохранители разоблачили банду, которая занималась изготовлением и продажей фальсифицированных лекарств для онкобольных. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как отмечается, в состав преступной группы входили 5 человек: двое украинцев (организаторы) и трое иностранцев (исполнители).

По предварительной информации, злоумышленники "специализировались" на изготовлении лекарств известных европейских брендов. Их подпольный состав функционировал в Киеве.

Как установили следователи, одна упаковка "лекарств" стоила 1,5 тыс. долларов.

Так, фигуранты изготавливали фальсификат в течение трех лет, который сбывали контрабандным путем на территории США, Малайзии, Индии и Израиля.

После чего средства от "продажи" легализовали путем приобретения элитной недвижимости и автомобилей.

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Правоохранители провели обыски по месту преступления и проживания фигурантов, где изъяли оборудование, тару, записи с "черновой" бухгалтерией, фальшивые лекарства на более 15 млн гривен, а также 8 млн гривен, которые удалось "заработать" мошенникам.

Известно, что сейчас фигурантам инкриминируют совершение преступлений по таким статьям УКУ:

  • ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации);
  • ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем);
  • ч. 3 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара);
  • ч. 3 ст. 305 (Контрабанда фальсифицированных лекарственных средств);
  • ч. 3 ст. 321-1 (Фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств).

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Напомним, ранее медики Житомирской областной больницы требовали в пациентов с онкозаболеваниями покупать дорогостоящие препараты, хотя государство предоставляет их бесплатно. В течение последней половины года медики незаконно сбывали препараты в нескольких областных центрах.

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