В Украине осуществили более 50 тысяч кибератак за неделю

Фото из открытых источников

Это на 17% больше, чем на предыдущей неделе

Специалисты Госспецсвязи с 9 по 15 июня заблокировали более 50 тысяч атак на государственные информационные ресурсы. Такую статистику обнародовали в Facebook Госспецсвязи.

Так, системой защищенного доступа государственных органов к сети Интернет:

заблокировано 50 571 атака различных видов, что на 17% больше чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство-сетевые атаки прикладного уровня (98%)

заблокировано 19 DDoS-атак. Преимущественно на вебресурсы президента Украины.

Системой обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки на объектах мониторинга зафиксировано 1 177 118 подозрительных событий.

попыток получения прав пользователя-49%

попыток получения прав администратора-22%

нарушений корпоративной политики безопасности-8%

подозрительного исполняющего кода-8%

применение нестандартных протоколов - 8%

Ранее в ОП сообщалось, что российские хакеры, прежде чем осуществить кибератаки на США, используют Украину как тестовый площадка.