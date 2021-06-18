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В Украине осуществили более 50 тысяч кибератак за неделю

Фото из открытых источников

Это на 17% больше, чем на предыдущей неделе

Специалисты Госспецсвязи с 9 по 15 июня заблокировали более 50 тысяч атак на государственные информационные ресурсы.  Такую статистику обнародовали в Facebook Госспецсвязи.

Так, системой защищенного доступа государственных органов к сети Интернет:

заблокировано 50 571 атака различных видов, что на 17% больше чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство-сетевые атаки прикладного уровня (98%)

заблокировано 19 DDoS-атак. Преимущественно на вебресурсы президента Украины.

Системой обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки на объектах мониторинга зафиксировано 1 177 118 подозрительных событий.

  • попыток получения прав пользователя-49%
  • попыток получения прав администратора-22%
  • нарушений корпоративной политики безопасности-8%
  • подозрительного исполняющего кода-8%
  • применение нестандартных протоколов - 8%

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Ранее в ОП сообщалось, что российские хакеры, прежде чем осуществить кибератаки на США, используют Украину как тестовый площадка

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