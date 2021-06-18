В Украине осуществили более 50 тысяч кибератак за неделю
Это на 17% больше, чем на предыдущей неделе
Специалисты Госспецсвязи с 9 по 15 июня заблокировали более 50 тысяч атак на государственные информационные ресурсы. Такую статистику обнародовали в Facebook Госспецсвязи.
Так, системой защищенного доступа государственных органов к сети Интернет:
заблокировано 50 571 атака различных видов, что на 17% больше чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство-сетевые атаки прикладного уровня (98%)
заблокировано 19 DDoS-атак. Преимущественно на вебресурсы президента Украины.
Системой обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки на объектах мониторинга зафиксировано 1 177 118 подозрительных событий.
- попыток получения прав пользователя-49%
- попыток получения прав администратора-22%
- нарушений корпоративной политики безопасности-8%
- подозрительного исполняющего кода-8%
- применение нестандартных протоколов - 8%
Ранее в ОП сообщалось, что российские хакеры, прежде чем осуществить кибератаки на США, используют Украину как тестовый площадка.