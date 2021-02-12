В Украине ограничили движение грузовиков в четырех областях. Перечень дорог

Укринформ

В двух регионах частично сняли ограничения

В Украине из-за непогоды движение грузовиков сейчас ограничен на некоторых дорогах в четырех областях, в то время как в двух регионах частично сняли ограничения. Об этом сообщила прессслужба "Укравтодора" в Фейсбук.

Отмечается, что в Ивано-Франковской области для эффективной работы снегоуборочной техники с 11:00 ввели ограничение движения грузовиков на дорогах:

Р - 24 Татаров – Каменец – Подольск, км 117+800 – 177+890 (г. Коломыя-С. Устечко);

Р - 20 Снятын – Тязов, км 0+000 – 27+300 (г. Снятын-г. Городенка).

В Одесской области с 09:00 было рекомендовано запретить въезд в областной центр грузового и тяжеловесного транспорта на время неблагоприятных погодных условий.

Кроме того, в Киеве для недопущения накопления тяжеловесного транспорта и обеспечения работы снегоуборочной техники еще с 8 февраля запрещен въезд грузовиков.

На Волыни остаются в силе ограничения движения на отдельных участках, где образовались сильные снежные заносы:

Т-18-02 /М-07/ – Маюничи – Великая Осница – Красноволя – Колки – / Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/ на участке пгт. Торчин – с. Шклинь;

Т-03-02 Пища – Шацк- – Любомль – Владимир-Волынский – Павловка – Горохов – Берестечко – Козин – / М-06 / на участке г. Владимир-Волынский – с. Павловка;

Т – 03 – 05 Нововолынск – Иваничи – Павловка – Локачи на участке с. Павловка – пгт. Локачи.

В то же время на Львовщине в связи со стабилизацией ситуации на дорогах, отменили ограничения движения на участках:

М-06 Киев – Чоп, км 50 – 567;

М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская, км 59 – 113.

Также снято ограничение в Волынской области на автодороге Т-03-03 Луцк – Радомышль – Демидовка – Дубно.

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Ранее сообщалось, что сегодня, 12 февраля, в Украине будут наблюдаться снегопады и дожди, местами температура воздуха упадет до -12 градусов. Ожидалось, что в Луганской, Донецкой областях и в Крыму будет дождливо.