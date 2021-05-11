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В Украине объявлено штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра

РБК-Украина

Местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с

В Украине 11 мая объявлено штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра. Соответствующее сообщение размещено на сайте Укргидрометцентра.

"Днем 11 мая в юго-восточной части порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что в южных, большинстве восточных, западных, Винницкой, Днепропетровской и Житомирской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также в связи с оттепелью, на высокогорье восточной части Закарпатской области и Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

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Ранее сообщалось, что сегодня на большей части территории Украины ожидается солнечная погода и без осадков. Однако, в некоторых регионах пройдут дожди.

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