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В Украине объявлено штормовое предупреждение: Где ожидать непогоды

Фото из открытых источников

Синоптики прогнозируют грозы, местами с градом, и сильные порывы ветра

В Украине 17 мая объявлено штормовое предупреждение. Соответствующее сообщение размещено на сайте ГСЧС.

Как отмечается, сегодня на территории страны ожидаются грозы, днем в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской области также прогнозируются грозы (I уровень опасности, желтый). 

Кроме того, спасатели предупреждают, что в большинстве районов западных, Винницкой, Одесской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Сумской областей сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Как сообщалось, ранее синоптики заявили, что погода в Украине 17 мая будет дождливой во всех областях.

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