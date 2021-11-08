В Украине ликвидировали веб-ресурс по распространению данных более 200 млн человек

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Пострадали граждане Украины, Молдовы, Беларуси, Казахстана и стран СНГ

В Украине ликвидировали веб-ресурс, который распространял персональные данные 200 млн человек, среди которых граждане Украины, Молдовы, Беларуси, Казахстана и ряда стран СНГ. Об этом сообщила пресс-служба Киберполиции.

"Профилактические мероприятия были направлены на выявление отдельных лиц и преступных групп, которые занимаются незаконным получением и распространением персональных данных граждан, баз данных, а также предприятий, учреждений и организаций, которые могут быть причастны к нарушению законодательства в сфере оборота персональных данных", - говорится в сообщении.

Так, в результате оперативных действий была прекращена деятельность одного из крупнейших веб-ресурсов, который распространял данные 200 млн человек. В частности на сайте хранились сведения относительно номера телефона, места регистрации, ФИО и в некоторых случаях информация о предоставлении административных услуг.

"По данному факту открыто уголовное производство по ст. 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины", - добавила пресс-служба.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось ранее, правоохранители разоблачили 17-летнего юношу, который создал имитирующую веб-версию приложения "Дія", которая позволяла оформить поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19 или фальшивое удостоверение водителя.