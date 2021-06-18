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В Украине из-за жары объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Фото из открытых источников

Высокая вероятность возникновения пожаров в экосистемах сохранится на все выходные

В ряде областей Украины в течение выходных ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на синоптиков.

"По данным Укргидрометцентра, 19-21 июня в большинстве северных, западных и восточных областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности", - отмечается в сообщении.

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Напомним, ранее Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на выходные. По данным синоптиков, украинцев ждет 30-градусная жара.

К слову, как уберечься от нее и защитить своих домашних любимцев, вы можете прочитать в нашем большом материале по ссылке.

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