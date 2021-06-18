В Украине из-за жары объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
Высокая вероятность возникновения пожаров в экосистемах сохранится на все выходные
В ряде областей Украины в течение выходных ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на синоптиков.
"По данным Укргидрометцентра, 19-21 июня в большинстве северных, западных и восточных областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности", - отмечается в сообщении.
Напомним, ранее Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на выходные. По данным синоптиков, украинцев ждет 30-градусная жара.
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