В Украине из-за сложных погодных условий задержались несколько поездов

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Для пассажиров одного из поездов организовали дополнительный рейс в аэропорт "Борисполь"

В Украине ряд поездов дальнего следования задержались из-за сложные погодные условия. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что сегодня ночью, 13 февраля, с опозданием пришел поезд №731 "Киев — Запорожье", который задержался на 2 часа. Для 35 пассажиров этого поезда, которые направлялись в аэропорт "Борисполь", организовали дополнительный рейс экспресса.

Также для пересадки 5 пассажиров было задержано отправление поезда "Киев – Рахов".

Кроме того, сегодня с опозданием на 1 час 18 минут шел поезд №8 "Черновцы — Киев". Для 8 его пассажиров, которые также направлялись в аэропорт "Борисполь" задержали отправление экспресса.

В то же время задержка случилась и у поезда №102 "Херсон — Киев" из-за обнаруженного дефекта колеса. Пассажиров плацкартного вагона, который должны заменить, пообещали пересадить в купейные вагоны.

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Напомним, вчера, 12 февраля, в Украине из-за снегопадов два поезда задерживались на 5 и 6 часов соответственно. Пассажиров одного из поездов бесплатно разместили в зале ожидания повышенного комфорта.