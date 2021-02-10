В Украине из-за непогоды без света остаются 62 населенных пункта

В Карпатах в очередной раз предупреждают об опасности из-за метели и схода лавин Фото из открытых источников

Проблемы с электроснабжением возникли в 5 областях

В Украине из-за сложных погодных условий по состоянию на утро 10 февраля обесточенными остаются 62 населенных пункта в 5 регионах. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что наибольшее количество населенных пунктов, которые остаются без света, – в Херсонской области. "По состоянию на 7 час. 10 февраля в результате сложных погодных условий (в ночь на 9 февраля порывы ветра, налипание мокрого снега) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 62 населенных пункта в 5 областях, а именно: Херсонская – 21, Черновицкая – 20, Закарпатская – 9, Киевская – 6 и Одесская – 6", – говорится в сообщении.

Как рассказали в ГСЧС, сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что сегодня, 10 февраля, в Украине будут наблюдаться снегопады и дожди, местами температура воздуха снизится до -14 градусов. Ожидается, что в Киеве и области пройдет сильный снегопад.

Напомним, недавно синоптики рассказали, что в Украине в феврале 2021 года температура воздуха превысит средние многолетние значения и будет колебаться в пределах от -3° до +1°. Предполагалось, что месячное количество осадков будет в пределах средних многолетних значений.