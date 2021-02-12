В Украине будет снежить до вечера: В двух областях движение транспорта ограничено

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Дороги перекрыли во Львовской области и на Волыни

В Украине из-за снегопада, который будет идти до вечера, ограничили движение транспорта в двух областях. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По информации Укравтодора, с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники действуют ограничения движения тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта: Львовская область – на а/д М-06 Киев-Чоп, М-09 Тернополь-Рава-Русская – в пределах области; Волынская область - на а/д Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка), Т-03-05 Нововолынск-Локачи (участок Павловка-Локачи) и Т-03-03 Луцк-Дубно", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по состоянию на 10 часов утра снег идет во Львовской, Черниговской, Тернопольской, Ровенской, Кировоградской, Винницкой, Полтавской, Черкасской и Одесской областях. А на Сумщине - местами небольшой снег с дождем.

При этом добавляется, что в целом дороги от снега очищают 3 тыс. 620 человек и 2 тыс. 630 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Ровно для освобождения транспорта из-под сугробов привлекли спецтехнику. В городе для борьбы с непогодой впервые используют БТР.