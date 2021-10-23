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В Украине блокировали канал нелегальной миграции: в ЕС переправили около 3000 человек

Свои услуги по переправке в ЕС преступники оценивали от 13 до 15 тысяч долларов

В Украине ликвидировали крупную схему переправки нелегальных мигрантов в ЕС. Об этом сообщает прессслужба Национальной полиции Украины.

Как отмечается, в Украине иностранцы въезжали под видом обучения, а затем переправлялись в ЕС. Для поиска клиентов преступники создали сеть фирм-посредников. Кроме того, для прикрытия своей деятельности злоумышленники использовали одно из частных высших учебных заведений.

По данным правоохранителей, иностранцы получали официальное приглашение на обучение и на законных основаниях прибывали в Украину. Впоследствии их незаконно переправляли в страны ЕС.

В течение нескольких месяцев правоохранителями было задержано около 40 таких нелегалов при попытке переправки в страны ЕС. Установлено, что за два года преступная группировка переправила в Украину около трех тысяч иностранцев.

Известно, что свои услуги по переправке в ЕС преступники оценивали от 13 до 15 тысяч долларов. Ежегодный доход группировки превышал миллион долларов.

 

Напомним, ранее в Польше вблизи границы с Беларусью задержали гражданина Украины, который перевозил в грузовом микроавтобусе 27 граждан Ирака.

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