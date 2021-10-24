В учебном центре "Десна" Черниговской области застрелился военный

Общественное

Он покончил с собой находясь на посту

В учебном центре "Десна" Черниговской области военный срочной службы застрелился, когда находился на посту. Об этом сообщил начальник по морально-психологическому обеспечению "Десны" Александр Сагайдак для "Общественного".

Как отмечается, инцидент произошел около 4 часов ночи. Погибшему на момент смерти было 23 года, а до дембеля ему оставался месяц.

"Военный выстрелил в себя во время несения службы в карауле, которая охраняла склады. Выстрел он сделал из штатного автомата АК-47. Тело военнослужащего обнаружила другая смена, прибывшая на пост", - говорится в сообщении.

Пока неизвестно, что стало причиной самоубийства. Причины и обстоятельства инцидента будут устанавливаться.

Кроме того, в "Десне" утверждают, что погибший военный характеризовался положительно и проблемных вопросов не проявлял.

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Напомним, что ранее в лесу Херсонской области нашли повешенным сотрудника Управления патрульной полиции.

В частности, в ходе осмотра тела следов насильственной смерти не обнаружено. Сейчас открыто уголовное производство, в рамках которого проводятся необходимые экспертизы и другие следственные действия для установления обстоятельств смерти патрульного полицейского.