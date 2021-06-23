В Турции в результате аварии на гидроциклах погиб украинский турист

В результате аварии на гидроциклах скончался 28-летний Виталий Галушко

Трагедия на воде произошла 22 июня около 12 часов дня

В Турции во время отдыха в городе Кемер в результате аварии на гидроциклах погиб украинский турист. Об этом сообщили в местном издании Hurriyt.

Отмечается, что трагедия на воде произошла 22 июня около 12 часов дня.

Гражданин Украины, 28-ми летний Виталий Галушко взял в центре проката возле гостиницы в Гейнюк-Махаллесе гидроцикл.

Такой же водный транспорт арендовала еще одна пара украинских туристов - 28-летний Александр и 24-летняя Юлия Харценко.

Сообщается, что в море туристы не справились с управлением и в результате лобового столкновения Виталий Галушко упал в воду без сознания.

Украинские туристы вызвали спасателей и пытались самостоятельно достать парня из воды.

После проведения спасательной операции мужчину доставили в ближайшую частную медицинскую клинику, но спасти его не удалось.

Тело погибшего отправили в морг Кемера. О самочувствии других участников аварии информации нет.

Сейчас в прокуратуре Турции следователи устанавливают причины и обстоятельства катастрофы.

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Напомним, ранее в Турции нашли тело альпинистки из Одессы Яны Кривошеї, которую с начала мая искали в горах Анталии и обнаружили у горы Геиксивриси. По предварительным данным, украинка погибла в результате падения с отвесных скал.