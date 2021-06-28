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В Турции произошло ДТП: Пострадали пятеро украинских туристов

По предварительным выводам, микроавтобус с туристами выехал на встречную полосу из-за того, что водитель заснул за рулем

В Турции в провинции Айдын произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали туристы из Украины. Об этом сообщает Ege Haber.

Согласно сообщению, авария произошла сегодня, 28 июня, около 06:00 на трассе в районе Шоке. Микроавтобус, перевозивший туристов, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с легковым автомобилем.

Как отмечается, в ДТП пострадали 9 человек, в том числе водители обоих транспортных средств, один пассажир легковушки и 5 украинских туристов. Их доставили в местную больницу.

По предварительным выводам, микроавтобус с туристами выехал на встречную полосу из-за того, что водитель заснул за рулем.

Новости по теме: В Турции погибли двое украинских студентов

Напомним, в Турции во время отдыха в городе Кемер в результате аварии на гидроциклах погиб украинский турист. Трагедия на воде произошла 22 июня около 12 часов дня.

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