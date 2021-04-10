В Турции попал в ДТП автобус с туристами: 26 человек пострадали, есть погибший

Скриншот с видео Hürriyet

В салоне находились граждани России

В Турции произошла страшное смертельное дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в салоне которого находились российские туристы. Об этом сообщила пресс-служба Генконсульства РФ в Анталье.

"10 апреля в районе 9.30 утра на трассе Конья - Аксарай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего до Каппадокии группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора "Пегас туристик"", - говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за гололеда на дороге водитель автобуса не справился с управлением. Вследствие этого, транспорт слетел в кювет и перевернулся.

При этом добавляется, что во время ДТП одна россиянка скончалась, еще 26 человек травмировались. Их госпитализировали в ближайшие населенные пункты Конья и Сельчук, а также оказали экстренную медицинскую помощь.

Двое работников российского посольства уже выехали на место аварии для изучения деталей ДТП.

Konya-Aksaray yolunun 2 farklı noktasında buzlanma ve yoğun kar nedeniyle 2 tur otobüsü devrildi. Konya'da, çoğu Rusya uyruklu 32 turistin taşındığı tur otobüsünün buzlanma ve tipi nedeniyle devrildiği kazada Rus Elena Avtaıkına (43) yaşamını yitirirken, 16 turist de yaralandı. — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) April 10, 2021

Новости по теме: В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, есть погибший и пострадавшие

Напомним, ранее в Турции пассажирский автобус слетел с дороги. В результате ДТП ранения получил 21 человек.