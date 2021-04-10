live
Новости » События Читати новину українською

В Турции попал в ДТП автобус с туристами: 26 человек пострадали, есть погибший

Скриншот с видео Hürriyet

В салоне находились граждани России

В Турции произошла страшное смертельное дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в салоне которого находились российские туристы. Об этом сообщила пресс-служба Генконсульства РФ в Анталье.

"10 апреля в районе 9.30 утра на трассе Конья - Аксарай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего до Каппадокии группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора "Пегас туристик"", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, из-за гололеда на дороге водитель автобуса не справился с управлением. Вследствие этого, транспорт слетел в кювет и перевернулся. 

При этом добавляется, что во время ДТП одна россиянка скончалась, еще 26 человек травмировались. Их госпитализировали в ближайшие населенные пункты Конья и Сельчук, а также оказали экстренную медицинскую помощь. 

Двое работников российского посольства уже выехали на место аварии для изучения деталей ДТП. 

Новости по теме: В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, есть погибший и пострадавшие

Напомним, ранее в Турции пассажирский автобус слетел с дороги. В результате ДТП ранения получил 21 человек. 

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Из здания Минобороны Армении вертолетами эвакуируют сотрудников В Минобороны заявили о повышенной опасности из-за стягивания сил РФ к границе Минобороны Украины подтвердило условия открытия огня: Только по приказу руководства ВСУ! Донцов: Украина намеренно и целенаправленно срывает перемирие на Донбассе

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Эскалация конфликта на Донбассе |
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Украину