В Турции погибли двое украинских студентов

За жизнь еще двух украинцев борются врачи

В Турции во время отдыха погибли двое студентов Института бизнеса, экономики и менеджмента Сумского государственного университета - Александр Попов и Анастасия Пришко. Об этом сообщили на официальной Facebook -странице учебного заведения.

Согласно сообщению, 15 мая возле города Денизли студенты попали в дорожно-транспортную аварию, что и стало причиной их смерти.

"Погибли двое наших студентов: Попов Александр и Пришко Анастасия. Совсем юные. Лучшие, яркие, талантливые, целеустремленные, активные члены студенческого директората института. Красивая и любящая пара. Коллектив института БиЭМ искренне соболезнует родным и близким погибших, скорбим вместе с вами. Светлая память в наших сердцах", - отметили в институте.

Позже стало известно, что пара вместе с друзьями взяла напрокат машину. Однако водитель не справился с управлением и попал в аварию. Парень погиб на месте, а девушки не стало в больнице.

По информации турецких СМИ, вместе с Александром и Анастасией в авто находилось еще два человека - тоже из Украины. Они выжили, но за их жизни сейчас борются врачи государственной больницы города Аджипаям.

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Напомним, ранее в Турции задержали украинок, устроивших обнаженную фотосессию на яхте в заливе Фетхие. После дачи показаний правоохранители отпустили девушек.