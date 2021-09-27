В турагентстве Ивано-Франковской области продавали фальшивые COVID-сертификаты

Пресслужба СБУ

Цена одной справки составляла 1600 гривен, а еженедельная прибыль – более 30 тыс. грн.

В Ивано-Франковской области двое граждан незаконно изготавливали фальшивые международные сертификаты о вакцинации против COVID-19. Об этом сообщают в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Житель Ивано-Франковской области вместе с сообщницей организовали офис в помещении туристического агентства и изготавливали фиктивные международные справки о вакцинации для пересечения границы.

"Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили черновые записи с "клиентской" базой, поддельные справки об отрицательных ПЦР-тестах, фейковые результаты лабораторных исследований и международные свидетельства о вакцинации", – говорится в сообщении СБУ.

Цена одной справки составляла 1600 гривен, а еженедельная прибыль – более 30 тыс. грн.

Следователи утверждают, что злоумышленники копировали и печатали бланки сертификации, а дальше заполняли и удостоверяли поддельными печатями. Свою деятельность они начали в начале 2021 года.

Злоумышленники постоянно меняли данные медицинских учреждений и врачей, которые якобы выдавали справки. В частности, на подделках отмечалось, что они якобы выданы частными и государственными медицинскими учреждениями Киевской, Волынской, Винницкой и Черновицкой областей.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс относительно ответственности за подделку документов о прививках.