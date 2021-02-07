В торговом центре Черновцов прогремел взрыв
По предварительной информации, взрыв произошел в ресторане на третьем этаже
В воскресенье утром, 7 февраля, в торговом центре Черновцов "Майдан" прогремел взрыв. Об этом сообщает издание "Черновицкой луч", ссылаясь на отдел коммуникации полиции области.
По предварительной информации, инцидент произошел в ресторане на третьем этаже торгового центра, расположенного по адресу улица Г. Майдана, 71. По словам главного инженера, взрыв произошел в складском помещении заведения.
В результате были разбиты окна и повреждены стены. На место происшествия направили следственно-оперативную службу, патрульную полицию, ГСЧС и газовую службу. Причины и другие подробности взрыва устанавливают.
Информации о пострадавших пока нет.
Напомним, ранее взрыв произошел в Днепропетровской области на пятом этаже жилого дома. В результате пострадали два человека, среди них - ребенок.