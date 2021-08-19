В Тернопольской области зафиксирован первый летальный случай от Дельты

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Умершая женщина накануне вернулась из Великобритании

В Тернопольской области в Копычинцах умерла 48-летняя женщина у которой ранее диагностировали штамм "Дельта" – это первый летальный случай от индийского варианта коронавируса в области. Об этом сообщил Zaxid.net.

Как отмечается, среди подтвержденных 52 образцов коронавируса были и анализы умершей женщины.

"Анализы на определение штамма коронавируса у 48-летней женщины были взяты еще при жизни. Ее результат вместе с теми 94 пробами тоже был отправлен в Киев в референс-лабораторию", - отметила государственный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук.

Как известно, умершая женщина недавно вернулась в Украину из Великобритании. Ее самочувствие ухудшилось уже дома, после чего врача диагностировали у нее “Дельту”. Вместе с ней заболели ее родственники и близкие, которые контактировали с ней перед этим.

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Напомним, что ранее трое больных штаммом коронавируса "Дельта" умерли в Винницкой области. Штамм унес жизнь мужчины и женщины из Гайсинского района – обоим было по 83 года. Также умер 73-летний мужчина из Винницкого района.