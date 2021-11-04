В Тернопольской области разоблачили сбыт наркотиков стоимостью 3,5 млн грн

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Трем фигурантам дела объявлено о подозрении

В Тернопольской области перекрыт канал сбыта более 100 кг марихуаны и амфетамина. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram.

"По данным следствия, группа лиц в течение июля 2020 по октябрь 2021 года систематически сбывали марихуану и амфетамин наркозависимым гражданам. Кроме того, организатор по месту своего жительства и в лесопосадках выращивал коноплю, которую впоследствии перерабатывали в наркосырье", – говорится в сообщении.

При этом, правоохранители задержали трех человек во время сбыта наркотиков.

Так, во время обыска по месту их проживания изъяты: более 100 кг марихуаны, лабораторное оборудование для изготовления амфетамина, мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты и автомобиль, в котором обнаружено около 2 кг марихуаны, 10 г амфетамина и оружие.

"Общая стоимость изъятых наркотических средств и психотропных веществ на черном рынке составляет около 3,5 млн грн", – отметила пресс-служба.

Сейчас трем фигурантам сообщено о подозрении (ч. 2, 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

Офис генерального прокурора Украины

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Как сообщалось ранее, в международном аэропорту "Борисполь" правоохранители обнаружили гражданина Латвии, который перевозил наркотики в коробке с конфетами.

В частности в ходе осмотра у него обнаружили около 0,5 килограмма кокаина.