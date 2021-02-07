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В Тернопольской области Opel влетел в микроавтобус, семеро пострадавших

ДТП на автодороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь МВД Украины

Предварительная причина аварии — тяжелые погодные условия и занос

В воскресенье, 7 февраля, в Тернопольской области на автодороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь возле села Зеленая в ДТП попали автомобиль Opel Vivaro и мини-бус Peugeot Expert. В результате аварии пострадали семь человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. 

По предварительной информации, водитель Opel не справился с управлением авто во время движения по нерасчищенной дороге. В результате его выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с мини-бусом Peugeot.

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На момент ДТП в автомобиле Opel находилась семья — водитель и шесть пассажиров. Среди них двое — несовершеннолетние. В мини-бусе Peugeot Expert находились два человека. Отмечается, что в результате столкновения пострадали шестеро взрослых и 13-летний парень. Ребенок получил черепно-мозговую травму тяжелой степени.

ДТП на автодороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь МВД Украины

После аварии у водителей отобрали образцы крови для проверки на содержание алкоголя. Кроме того, информация о ДТП была внесена в Единый реестр досудебных расследований согласно ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.  

Напомним, ранее во Львовской области вблизи села Пасеки Зубрицкие столкнулись два автомобиля. В результате погибла пассажирка, еще четыре человека получили травмы. 

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