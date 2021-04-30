В Тернопольской области на свалке нашли тело новорожденного ребенка

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Полицейские предполагают, что женщина родила младенца и выбросила его на свалку

В Тернопольской области на свалке нашли тело новорожденного мальчика. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как отмечается, произошло это накануне на Борщевской мусорной свалке. Тело ребенка заметили около 13:00 работники коммунального предприятия и сообщили правоохранителям.

По предварительным данным, малыш доношеный, весом около четырех килограмм. Был завернут в детское одеяло.

Полицейские сейчас разыскивают мать ребенка и обращаются к жителям Борщевского района, а также жителям Черновицкой и Хмельницкой областей, которые граничат с населенным пунктом, где нашли тело мальчика, с просьбой помочь установить личность женщины.

Правоохранители предполагают, что женщина может обратиться за медпомощью к врачам или фармацевтам.

"Если кому-то известно, что та или иная женщина находились на последних месяцах беременности или вернулась из-за границы на сносях, а сейчас в послеродовом состоянии и ребенок отсутствует, сообщайте на линию "102"", - отмечается в сообщении.

Полицейские предполагают, что женщина родила младенца и выбросила его на свалку.

Напомним, ранее подобная трагедия произошла на Прикарпатье. В Ивано-Франковской области мать оставила своего младенца на пороге возле чужого дома. Было довольно холодно, поэтому ребенок замерз до смерти.